Ученые доказали пользу музыки в лечении больных коронавирусом

Ученые доказали, что музыка способна облегчить состояние больных коронавирусом COVID-19 в тяжелой форме, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Такой вывод они сделали на основе результатов эксперимента.
В рамках исследования специалисты наблюдали за состоянием более 800 человек в возрасте около 58 лет, подключенных к аппарату ИВЛ и испытывавших стресс. Им предложили в течение получаса слушать музыку. В итоге это помогло успокоиться и нормализовать дыхание, а также снизить артериальное давление, передает телеканал "360".
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