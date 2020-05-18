Какие отрасли больше всего пострадали из-за пандемии коронавируса

Представители среднего и малого бизнеса перечислили отрасли, которые больше всего пострадали из-за пандемии. 82,9% респондентов заявили, что коронавирус больно ударил по ресторанному бизнесу.
61,6% участников исследования компании "Мегаплан" отметили, что индустрия моды и красоты терпит большие убытки. 48,5% опрошенных назвали производственную сферу самой пострадавшей, передает URA.ru.
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