В Башкирии возросло число заболевших коронавирусом

Несмотря на все предпринятые меры борьбы с COVID-19, число заболевших коронавирусом во многих российских регионах продолжает расти. Так, в Башкирии был выявлен очередной случай инфицирования.
По данным ToDay News Ufa, всего в республике зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом. Власти еще раз напомнили о важности сознательно соблюдать режим самоизоляции.
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Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Сидим дома!Люди ваше мнение
Если у меня 37.8 вызывать врача?
Мы победим коронавирус?
Доигрались москвичи