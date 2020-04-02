У сотрудников авиакомпании "Победа" выявили коронавирус

Гендиректор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков рассказал, что у нескольких членов экипажа выявили коронавирус COVID-19. Он отметил, что многие работники находятся на карантине после контакта с заболевшими, передает RT со ссылкой на РИА Новости.
Ранее стало известно, что "Победа" приостановила полеты с 1 апреля по 31 мая. Как уточнили в организации, перерыв поможет сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовиться к возобновлению рейсов.
Популярные темы форума
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что за мода рожать в глубокой старости?
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?