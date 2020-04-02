У сотрудников авиакомпании "Победа" выявили коронавирус

Гендиректор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков рассказал, что у нескольких членов экипажа выявили коронавирус COVID-19. Он отметил, что многие работники находятся на карантине после контакта с заболевшими, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Ранее стало известно, что "Победа" приостановила полеты с 1 апреля по 31 мая. Как уточнили в организации, перерыв поможет сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовиться к возобновлению рейсов.