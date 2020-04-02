Три пациента с коронавирусом скончались в Москве

В Москве скончались три пациента, у которых ранее подтвердили коронавирус COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с китайской инфекцией.

По данным телеканала "360", у всех троих диагностировали двустороннюю пневмонию. При этом у них были сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Возраст пациентов – от 63 до 72 лет.

Напомним, что в России выявили 2777 случаев заболевания, 1880 из них зарегистрированы в Москве. На этой неделе власти столицы ввели режим всеобщей самоизоляции. Граждане могут выходить на улицу только в случае крайней необходимости.