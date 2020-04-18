Под Москвой поймали нарушившегося карантин мужчину с подтвержденным коронавирусом

В подмосковном Зеленограде задержали мужчину, который нарушил карантин. Уточняется, что у гражданина был подтвержден COVID-19.
По данным радиостанции "Говорит Москва", злоумышленника удалось выявить благодаря камерам видеофиксации. Нарушителю предстоит заплатить административный штраф.
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