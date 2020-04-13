Заявивший о превосходстве бога над коронавирусом священник умер после заражения

В американском Ричмонде из-за коронавируса COVID-19 скончался христианский епископ Джеральд Гленн, который недавно заявлял о превосходстве бога над этой инфекцией. Гленн умер спустя три дня после того, как тест на коронавирус дал положительный результат, сообщает "Экспресс-газета".

Незадолго до смерти он обратился к прихожанам своей церкви с проповедью, в которой утверждал, что бог сильнее и важнее коронавируса. На следующей день местные власти запретили посещение церквей. Известно, что анализы супруги Гленна также подтвердили наличие коронавируса, но о ее состоянии пока не известно.