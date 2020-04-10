В Подмосковье намерены ввести пропускной режим из коронавируса

В Подмосковье введут пропускной режим. Глава региона заявил, что меры будут приниматься поэтапно.
По данным РИА Новости, власти сделают его максимально удобным для граждан. Стоит отметить, что пропускной режим уже введен в российской столице.
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