Москвичи раскупили спортивные тренажеры из-за карантина

Жители столицы бросились скупать не только гречку и туалетную бумагу после того, как россиян призвали оставаться дома на карантине в связи с пандемией коронавируса. Теперь горожанам приходится искать способ поддерживать форму, ведь спортивные залы и бесейны вошли в перечень заведений, которые прекратили свою работу.
По данным ТВ Центра продажи спортивного инвентаря за последнее время подскочили на 40%. Особой популярностью пользуются компактные тренажеры, которые можно разместить в небольшой квартире.
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