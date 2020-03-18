В Башкирии 6 детей госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Башкирии несколько десятков человек находятся на учете у врачей в связи с бушующей пандемией COVID-19. Это число включает в себя шесть детей.
Состояние граждан стабильное. Лечение пациентов соответсвует международному уровню, пишет ToDay News Ufa.
В Башкирии несколько десятков человек находятся на учете у врачей в связи с бушующей пандемией COVID-19. Это число включает в себя шесть детей.
Состояние граждан стабильное. Лечение пациентов соответсвует международному уровню, пишет ToDay News Ufa.
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