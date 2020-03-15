В Венгрии зарегистрировали первую смерть от коронавируса

Ситуация с пандемией коронавируса в мире обостряется. Так, первая смерть от COVID-19 была зафиксирована в Венгрии.
В Греции не менее тревожная ситуация. В закрываются магазины и музеи из-за коронавируса. Граждане раскупили маски и антисептики, на улицах практически нет туристов.
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