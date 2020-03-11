"Аэрофлот" отменил рейсы в ряд европейских городов из-за коронавируса

Компания "Аэрофлот" отменила рейсы в несколько городов ряда европейских стран. По данным RT, речь идет об Италии, Франции, Германии и Испании.
Такие меры будут поддерживаться до конца апреля 2020 года из-за сообщений о распространении коронавируса. Ранее стало известно, что авиакомпания "Победа" прекращает полёты из Москвы в Италию с 11 марта.
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