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Эксперт оценил поведение звезд в условиях коронавируса: Не последний пуд соли доедают

Эксперт оценил поведение звезд в условиях коронавируса: Не последний пуд соли доедают

Фото: pixabay.com
Антон Беккужев

Антон Беккужев блогер

 Журналист, телевизионный эксперт, ведущий реалити-шоу «ДОМ-2. Остров любви» на ТНТ
Еще в начале пандемии правительство определило девять сфер деятельности экономики, которые наиболее всего пострадали от коронавируса. Туда вошли и авиаперевозки, и гостиничный бизнес, и работа туристических агентств. Словом, тяжело приходится многим. Но больше всего жалоб в публичном пространстве мы слышим именно от представителей сферы досуга и развлечений, в частности от звезд шоу-бизнеса. Которые, к слову, не последний пуд соли доедают.
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Вот и Валерий Меладзе, призвавший коллег по сцене бойкотировать телевизионные "огоньки" в знак протеста против отмененных кассовых концертов, признаюсь, сильно меня удивил. Начнем с того, что Валерий, гонорары которого исчисляются миллионами рублей, человек далеко не бедный и, очевидно, имеет средства к существованию. Безусловно, убытки ощутимы, но они сейчас коснулись почти каждого. За исключением разве что производителей медицинских масок и санитайзеров.

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Я хочу обратить внимание на то, что концерты – далеко не единственный вид заработка артистов. Сегодня львиную долю дохода музыкантам приносит стриминг, а также рекламные контракты. И порой именно эти сегменты для звезд являются даже более прибыльными, чем концертная деятельность. Так что слова о том, якобы артисты полностью лишены дохода – это ошибка. А в случае Валерия Меладзе и подавно.

Например, последние несколько недель я чуть ли не ежедневно вижу в интернете и телеэфире рекламные ролики известного ювелирного бренда с участием Валерия. Очевидно, что певец получил кругленькую сумму за сотрудничество с компанией.

А может быть, вся эта история с громкими заявлениями артиста – не более чем привлечение внимание к собственной персоне? Ведь многим известно, что новогоднее эфирное время, те пресловутые голубые огоньки – это самые рейтинговые и популярные программы. Ведь в это время почти все россияне находятся у телеэкрана и загадывают желания под бой курантов.

Поучаствовать в новогодних съемках мечтает каждый артист, ведь это и возможность представить максимальной аудитории свои песни, получить внимание и зрителей, и потенциальных рекламодателей. В общем, я не удивлюсь, если после своих громких заявлений Валерий Меладзе сменит гнев на милость, и в итоге все же появится в "голубых огоньках". Времени до Нового года осталось немного, так что сможем проверить это совсем скоро.

Автор: 3 декабря 2020, 06:04 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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