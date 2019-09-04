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Здоровье

Головная боль: как избавиться от нее и вернуться к жизни

Фото: www.globallookpress.com
Частая головная боль и приступы мигрени превращают жизнь в настоящий кошмар. Ухудшение качества жизни, постоянная усталость, повышенная чувствительность к свету и звуку, тошнота – вот неполный список страданий, которые приходится терпеть человеку, подверженному головным болям. 
прочитано 231 раз

Точные причины мигрени не известны, но считается, что они связаны с изменениями химического состава крови, снабжающей сосуды мозга. И хотя многие пытаются "заесть" свои мигрени обезболивающими таблетками, найти облегчение просто – нужно лишь немного изменить свой образ жизни. 

Определите свои триггеры

Заведите дневник ваших головных болей. Как бы странно ни звучало, этот способом поможет понять, почему они возникают. Записывайте детали: дату и время приступа, что вы делали, когда он начался, что ели, как долго спали накануне, симптомы, которые вы испытали, какие лекарства принимали. В последствии эти наблюдения могут помочь врачу в понимании этиологии вашего недуга и назначении правильного лечения.

Фото: www.globallookpress.com

Бегите

Регулярные физические упражнения могут уменьшить частоту и тяжесть головных болей, ведь спорт способен снимать стресс и улучшать общее самочувствие.

Внезапная и изнурительная головная боль может говорить о том, что физические упражнения не занимают высокого места в вашем списке приоритетных дел. Нет времени на спортзал – хотя бы просто попытайтесь включить прогулки в вашу повседневную жизнь. Например, выходите из автобуса на пару остановок раньше и проходите их пешком.

Важно: некоторые люди могут почувствовать головную боль во время тренировки. Как правило, это сигнализирует о недостаточном потреблении жидкости до или после занятий спортом.

Соблюдайте гигиену сна

Главное в борьбе с головной болью – постоянство. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, в том числе и в выходные. Не спите слишком много – пересып, как и недосып, отрицательно влияет на режим и может привести к нарушениям сна впоследствии.

Физические упражнения полезны в течение дня, но старайтесь избегать интенсивных вечерних нагрузок, особенно перед сном. Следует также избегать тяжелой пищи и алкоголя. Лучше всего принять теплый душ и почитать книгу.

Фото: www.globallookpress.com

Ешьте мало и часто

Как и в случае со сном, наиболее важным аспектом питания является последовательность. Старайтесь не пропускать завтрак, ешьте мало и часто в течение дня, выбирая для перекусов полезные легкие продукты. Заведите привычку всегда иметь при себе бутылочку с водой – регулярное употребление чистой воды без газа помогает сделать кровь менее вязкой, а значит, исключить кислородное голодание. 

4 сентября 2019, 12:11

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