Головная боль: как избавиться от нее и вернуться к жизни

Точные причины мигрени не известны, но считается, что они связаны с изменениями химического состава крови, снабжающей сосуды мозга. И хотя многие пытаются "заесть" свои мигрени обезболивающими таблетками, найти облегчение просто – нужно лишь немного изменить свой образ жизни.
Определите свои триггеры
Заведите дневник ваших головных болей. Как бы странно ни звучало, этот способом поможет понять, почему они возникают. Записывайте детали: дату и время приступа, что вы делали, когда он начался, что ели, как долго спали накануне, симптомы, которые вы испытали, какие лекарства принимали. В последствии эти наблюдения могут помочь врачу в понимании этиологии вашего недуга и назначении правильного лечения.
Бегите
Регулярные физические упражнения могут уменьшить частоту и тяжесть головных болей, ведь спорт способен снимать стресс и улучшать общее самочувствие.
Внезапная и изнурительная головная боль может говорить о том, что физические упражнения не занимают высокого места в вашем списке приоритетных дел. Нет времени на спортзал – хотя бы просто попытайтесь включить прогулки в вашу повседневную жизнь. Например, выходите из автобуса на пару остановок раньше и проходите их пешком.
Важно: некоторые люди могут почувствовать головную боль во время тренировки. Как правило, это сигнализирует о недостаточном потреблении жидкости до или после занятий спортом.
Соблюдайте гигиену сна
Главное в борьбе с головной болью – постоянство. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, в том числе и в выходные. Не спите слишком много – пересып, как и недосып, отрицательно влияет на режим и может привести к нарушениям сна впоследствии.
Физические упражнения полезны в течение дня, но старайтесь избегать интенсивных вечерних нагрузок, особенно перед сном. Следует также избегать тяжелой пищи и алкоголя. Лучше всего принять теплый душ и почитать книгу.
Ешьте мало и часто
Как и в случае со сном, наиболее важным аспектом питания является последовательность. Старайтесь не пропускать завтрак, ешьте мало и часто в течение дня, выбирая для перекусов полезные легкие продукты. Заведите привычку всегда иметь при себе бутылочку с водой – регулярное употребление чистой воды без газа помогает сделать кровь менее вязкой, а значит, исключить кислородное голодание.
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