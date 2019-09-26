Ходить в туалет со смартфоном оказалось опасно

Британские врачи провели исследование. Оказалось, большая часть граждан страны периодически берет смартфон с собой в туалет. А около восьми процентов жителей делают это регулярно.
По мнению специалистов, данная привычка несет за собой пагубные последствия. Они объяснили, что это может привести к развитию геморроя и запоров.
Эксперт Сара Джарвис отметила, что люди с телефоном проводят в уборной больше времени, чем те, кто не пытаются себя чем-то занять в этот период времени. Как объяснила врач, человек не должен проводить в туалете более 5–10 минут, сообщает "Вечерняя Москва".
"Если раньше некоторые предпочитали брать в туалет хорошую книгу, то теперь ее заменил смартфон", – высказалась доктор.
Кроме того, экраны мобильных телефонов являются рассадником болезнетворных микроорганизмов. Бактерии могут через руки попасть в задний проход и спровоцировать воспаление.
По словам Джарвис, геморрой – очень распространенное заболевание в Британии. По данным телеканала "360", в среднем им страдает страдает один из четырех взрослых.
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