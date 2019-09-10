Мытье продуктов вызывает острые кишечные инфекции

По данным экспертов"Роскачества", курицу, яйца и грибы не стоит споласкивать перед приготовлением. В ходе мытья данных продуктов патогенные бактерии не погибают, но при этом распространяются по кухне.
Это подтверждается статистикой. У 25% людей, которые мыли мясо птицы, впоследствии диагностировали острую кишечную инфекцию. Ее провоцирует бактерия сальмонелла.
Специалисты заверяют, что вредоносные бактерии в курице можно уничтожить лишь с помощью длительной термообработки. Внутренняя температура должна составлять не менее 74 градусов Цельсия, сообщает "Петербургский дневник".
Также следует с особой осторожностью отнестись к мытью яиц. Их скорлупа имеет пористую структуру и тонкую водонепроницаемую кутикулу. Она защищает яйца от попадания внутрь микробов.
"Если вы помоете яйца, вы можете удалить кутикулу, и бактерии проникнут за скорлупу", – пояснили эксперты.
С грибами все значительно проще. Ополаскивание их не несет за собой никакой опасности. Перед упаковкой их сразу очищают от земли и грязи. Но из-за воды они теряют значительную часть вкуса и аромата.
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