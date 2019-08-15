Названы защищающие от рака продукты

Исследователи признались, что продукты, в которых содержатся флавоноиды, могут предостеречь людей от появления злокачественных новообразований. Флавоноиды – это растительные полифенолы, содержащиеся во многих продуктах.
Ученые проанализировали данные, которые были получены в ходе эксперимента при участии 56 тысяч человек. За состоянием людей, употреблявших эти продукты, следили в течение 23 лет. Максимального эффекта добились те, кто употреблял флавоноиды в количестве 500 миллиграммов в день. Эти растительные элементы помогли избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака. За все время было зафиксировано 14 тысяч случаев смерти, передает Lenta.ru.
Флавоноиды содержатся в зеленом чае, цитрусовых, темном шоколаде, чернике, петрушке, арахисе, красном вине и других продуктах. Эти продукты особенно полезны для курильщиков и людей, злоупотребляющих алкогольными напитками.
Ранее отмечалось, что от рака могут защитить продукты, в которых содержится витамин А. Американские ученые выявили, что люди, употребляющие его вместе с пищей, гораздо реже болеют раком кожи. Получить полезный элемент можно из моркови, брокколи, персиков и дынь. Он также содержится в яйцах, молоке, печени трески и рыбьем жире.
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