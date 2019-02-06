Найден лучший способ избежать деменции

Британские ученые развеяли миф о том, что деменция – болезнь, с которой сталкиваются люди пожилого возраста. Они уверены, что при неправильном образе жизни человек может пострадать от нее и в зрелом возрасте.

Исследователи выделили восемь факторов, которые помогут снизить риск развития деменции на 30%. Во-первых, специалисты рекомендуют регулярно делать физические упражнения. Они помогут улучшить состояние сердца и сосудов и психического самочувствия. Заниматься спортом необходимо не менее пяти раз в неделю по полчаса. Во-вторых, нужно полностью отказаться от курения.

По мнению ученых, еще одним важным фактором здоровой жизни является полезная пища: овощи, фрукты и морепродукты. Эксперты советуют обратиться к средиземноморской диете. Такой тип питания включает в себя молочные продукты, яйца, рыбу и птицу.

Кроме того, следует поддерживать нормальный вес, употреблять алкоголь в умеренных количествах и давать своему мозгу нагрузку. "Если вы можете тренировать свой мозг, вы, вероятно, уменьшите риск развития деменции. Регулярная умственная деятельность увеличивает возможности мозга и создает "когнитивный резерв", который позволяет лучше справляться с болезнями", - передает слова исследователей "Известия".

Как утверждают ученые, еще одним важным условием здорового образа жизни является социальная активность. Если человек склонен проводить время в одиночестве, то он может столкнуться с депрессией, что негативно повлияет на общее состояние его психики. Эксперты также призывают регулярно проходить медицинские обследования.

Деменция – приобретенное слабоумие, которое характеризуется снижением познавательной деятельности с утратой ранее усвоенных знаний и практических навыков. Больные также лишаются возможности приобретать новые знания и навыки. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году во всем мире насчитывалось 50 миллионов людей с деменцией.