Без врачей и таблеток: найден действенный способ избавления от депрессии

Не зря говорят, что в здоровом теле здоровый дух. Вот и медики это подтверждают. Ученые отметили, что долгожданное облегчение симптомов тревожных и депрессивных расстройств может произойти чуть ли не после первого сеанса. Соответствующие выводы сделали врачи из Школы медицины. Они провели масштабное исследование.
"Йога и дыхательные упражнения могут улучшить симптомы депрессии и тревоги как в краткосрочной перспективе – с каждым сеансом, так и в совокупности в долгосрочной перспективе – в течение трех месяцев", – приводит выдержку из опубликованных материалов научного изыскания телеканал "360".
По мнению экспертов, телесные практики помогут в лечении клинической депрессии и большого депрессивного расстройства. Правда, в тяжелых случаях справиться без лекарственной терапии и квалифицированной психиатрической помощи не получится.
В исследовании приняли участие 30 человек. Специалисты разделили на их группы, определили задание и принялись наблюдать за состоянием подопечных. Улучшение психического самочувствия было замечено уже спустя 30 дней. Страдающие от депрессивных расстройств отмечали, что у них нормализовался сон, они стали более спокойными и позитивными.
Одна из авторов исследования, нейробиолог Мариса Сильвери подчеркнула, что благодаря полученным данным к занятиям йогой удастся привлечь большее число людей. При этом их здоровье и самочувствие может значительно улучшиться.
Популярные темы форума
Задай вопрос Наталии Власовой
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Минет первый раз
Самая интересная!
Как думаете, я дура?
Лиона навсегда!!!
Сплю с сыном подруги
У вас сбывались предсказания гадалок?
Вы любите анальный секс?