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Секс признали эффективным средством в борьбе с болезнями

Фото: www.globallookpress.com
Исследователи из Королевского университета в Белфасте в Северной Ирландии выяснили, что регулярные занятия любовью могут быть очень полезны для здоровья. Секс поможет снизить риск возникновения и развития многих заболеваний. 
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Ученые утверждают, что у мужчин 40-55 лет, которые ведут активную половую жизнь, снижается риск возникновения болезней сердечно-сосудистой системы. Во время секса сердце начинает активно работать, что приводит к более сильному кровотоку, который способен раскрыть самые маленькие капилляры и даже привести к возникновению новых.

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Для пациентов, страдающих от сахарного диабета, регулярные занятия любовью помогут поддерживать инсулин в норме. Кроме того, у людей с активной половой жизнью укрепляется память, снимается напряжение в мышцах и повышается настроение, передает "РЕН ТВ".

Ранее британские ученые выяснили, как рост человека влияет на качество его сексуальной жизни. Для этого они опросили несколько тысяч добровольцев. Выяснилось, что мужчины, чей рост составляет минимум 182 сантиметров, чаще бывают довольны своей половой жизнью и считают себя наиболее опытными в вопросах секса. Что касается женщин, то наиболее привлекательными себя чувствуют те, чей рост начинается от 152 сантиметров. 

Автор: Полина Крылова21 января 2019, 11:39

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