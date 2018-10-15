Секс с неандертальцами помог человечеству выжить

Иммунитет к целому ряду опасных вирусов человечеству подарили неандертальцы. Ученые пришли к выводу, что на геном Homo sapiens воздействовали патогены, которые передавались половым путем.

О взаимоотношениях предков современного человека с неандертальцами науке известно немного. Предполагается, что Homo sapiens переселились из Африки в Евразию околог 70 тысяч лет назад. А на этой территории давно обосновались неандертальцы.

Ученые уверены, что представители Homo sapiens и неандертальцев занимались сексом. Именно таким путем последние поделились с предками современного человека своими генами, которые были адаптированы к распространенным в Евразии болезням.

"Неандертальские гены послужили своеобразным антидотом к тем вирусам, перед которыми были беззащитны предки современных людей", - пишут в журнале Cell авторы исследования Дэвид Энард и Дмитрий Петров.

Во время исследования ученые сравнили образцы 4,5 тысячи генов современного человека и неандертальцев, в итоге 152 образца оказались идентичными. В их числе оказались гены, реагирующие на вирусы иммунодефицита человека, гриппа А и гепатита С. Исследователи подчеркивают, что с современными вирусами обнаруженные гены, к сожалению, не справляются.

Передали неандертальцы людям и менее полезные гены. В их числе и те, которые отвечают за возникновение депрессий и никотиновой зависимости. Как отмечают авторы работы, эволюция вирусов и защитных генов похожа на гонку вооружений: только человек адаптировался к одним болезням, как уже приходится иметь дело с новыми. И это бесконечный процесс. Но главное – вместо того чтобы проходить через длительную процедуру эволюции, наши предки просто позаимствовали готовые защитные механизмы у неандертальцев, заключают ученые.