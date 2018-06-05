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Здоровье

Как система "все включено" гробит здоровье туристов

Кадр телеканала ТНТ
Психиатр-нарколог, главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин рассказал Dni.Ru о том, как система all inclusive усугубила алкоголизацию населения, и что стоит сделать для того, чтобы долгожданный отпуск пошел на пользу, а не во вред. 
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Опасная тенденция

В начале нулевых россияне массово открыли для себя солнечную Турцию и Египет, а вместе с ними – систему "все включено". С тех самых пор отпуск многих граждан плотно завязан на алкоголе. А как тут не пить, если утром туриста ждет холодное пиво в баре, коктейли на пляже, вино на обед, кое-что покрепче на ужин – и все это в неограниченных количествах?

К вечеру многие отдыхающие не стояли на ногах, на следующий день все повторялось. Причем не так давно, пока не ввели запрет на спиртное на борту, отчаянно пить начинали еще в аэропорту, продолжали в самолете так, что по прилете не отличить было от багажа, а далее – отель-пляж-отель и так десять дней. "У меня было много пациентов, которых приходилось забирать прямо в клинику из аэропорта после "отдыха". Или которые "срывались" на морях, будучи до этого в длительной в ремиссии. Так что отпуск для человека, склонного к зависимости, – мероприятие довольно опасное. Более того, я совершенно точно могу сказать, что регулярный алкогольный отдых, а честнее говоря, запой, привели к ускорению алкоголизации населения, а заодно омоложению этого процесса. Не будь all inclusive, алкоголизм у людей, склонных к зависимости, возможно, тоже бы сформировался, но позже и не столь стремительно. Справедливости ради спешу заметить, что в отелях пьют, будто в последний раз, не только русские, но и немцы, англичане, канадцы", – посетовал нарколог.

Фото: pixabay.com

Культурная поддержка

Вы заметили, что в основе многих советских и российских популярных фильмов про отпуск, праздники или поездки, лежит история о том, как герой напился и попал в переплет? Это и "Ирония судьбы", и многочисленные "Особенности национальной охоты", и "День выборов", можно долго перечислять. Говорит это и о том, что, во-первых, в нашем сознании отдых прочно ассоциируется с алкоголем: приехали, отметили приезд, потом пошли в ресторан, утром проснулись в странном месте. Также присутствует некоторая романтизация алкоголя, что, поверьте, не так уж безобидно. Тем отраднее наблюдать и другую тенденцию: пройдя сквозь мутные от градуса жернова эпохи all inclusive, все больше людей теперь выбирает другой вид отдыха – поездки по Европе, активный отдых в горах, длительные путешествия на машине по России.

Травмы, скандалы и прочие неприятности

Алкоголь – непременный спутник и первопричина травм, а то и серьезных происшествий, которые могут случиться во время отпуска. Самое банальное из перечня неприятностей – заснул на солнцепеке, обгорел, получил солнечный удар или перегрев. Известны многочисленные случаи падений с балконов в отелях, утоплений, аварий, оставления детей в опасности, отравлений суррогатами. А уж сколько историй о супружеских изменах, вызванных злоупотреблением, а также неприятных заболеваний, передающихся половым путем и бытовых скандалов на алкогольной почве. Этого ли, спрашивается, люди ждут от отдыха? Вообще, отпуск, особенно в незнакомой стране – это уже обстоятельства повышенной опасности. Помните, что даже в страховку не входят случаи, когда человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: GLOBAL LOOK press

Нехорошие болезни

Алкогольный отпуск приводит к обострению хронических заболеваний: язве, гастриту, проблемам с поджелудочной железой, печенью, сердечно-сосудистой системой. Еще один минус – не столь яркий секс с партнером, потому сто спиртное, как известно, не лучшим образом влияет на либидо и потенцию. Добавьте сюда же пост-отпускную депрессию, которая накроет обязательно, причем необходимость возвращаться к делам, выходить на работу будет сопровождаться еще и синдромом отмены алкоголя. "Если бы человек был алкоголиком, его бы поместили в стационар и приводили бы в чувство медикаментами. Отпускнику придется справляться собственными силами. Подумайте об этом, прежде чем закупаться виски в duty-free", – предупреждает Дмитрий Вашкин.

Широко открытыми глазами

Так как же сделать так, чтобы долгожданный отпуск действительно оказался отдыхом для вас и вашей семьи, времени, о котором все будут вспоминать с теплотой долгими зимними вечерами? Все очень просто: исключите из него алкоголь. Сначала это будет непривычно: как это так, приехали в гостиницу и не отметили? Поужинали в ресторане, и без коктейлей? Но поверьте, уже через несколько дней вы сможете оценить все преимущества трезвого отдыха. Научитесь получать удовольствие от нового места, общения с семьей, природы, моря – и без алкоголя. Проведите время с детьми: научите старшего ребенка кататься на водных лыжах, а младшего – плавать. Или, возможно, поможете сделать ему свои первые шаги. Мир вокруг нас такой огромный, и он стоит того, чтобы смотреть на него незамутненным взглядом здорового трезвого человека.    

5 июня 2018, 16:34

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