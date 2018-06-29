Как легкая вода помогает укрепить организм

Жизнь в современном ритме – это серьезное испытание для организма, проверка его на прочность и устойчивость. Постоянные стрессы, большие нагрузки, а ко всему прочему еще и плохая экология, особенно в крупных мегаполисах. Тем не менее, все мы хотим здоровья и долголетия для себя и своих близких, по возможности стремясь минимизировать эффект от окружающих негативных факторов. На помощь приходит "Лангвей" – российская вода премиум-класса. Благодаря пониженному содержанию тяжелых изотопов водорода, она увеличивает защитные силы организма, активизирует обменные процессы и улучшает работу всех ферментативных систем.

Как известно, человек – это то, что он ест и пьет. От качества пищи и воды напрямую зависит здоровье нашего организма. Особенно остро стоит вопрос с качеством воды, которое в России находится на крайне низком уровне: по статистике, износ коммуникаций в наших городах уже давно превысил показатели в 50%, что не могло не сказаться на компонентном составе поступающей в наши квартиры воды.

По этой причине многие перешли на употребление бутилированный воды, продающейся на полках магазинов. Но и это, как оказалось, не выход: проведенные многочисленные экспертизы качества этой продукции показали, что указанная на этикетке информация далеко не всегда соответствует реальности. Более того, выяснилось, что нормативам, в том числе санитарно-эпидемиологическим требованиям отвечает лишь половина исследуемых образцов. Таким образом, особой разницы между бутилированной водой и той, которую мы получаем из-под крана, мягко говоря, немного.

Качество воды определяется по многим параметрам. Это и общая минерализация, и общее микробное число (ОМЧ), и множество других параметров. Кроме того, на свойство жидкости оказывает важнейшее влияние атомарный состав молекулы.

В природной воде, помимо молекул легкой воды, содержится еще девять разновидностей молекул. Среди них соединения со стабильным изотопом водорода – дейтерием. Он образует молекулу тяжелой воды, которая используется в ядерной энергетике. Присутствие дейтерия в питьевой воде можно сравнить с содержанием солей. Негативный эффект от употребления дейтериевой воды может проявить себя при болезнях, стрессах и других кризисных состояний организма.





Тяжеловодородная вода была открыта в 1932 году будущим лауреатом Нобелевской премии по химии Гарольдом Клейтоном Юри. Тогда же начались эксперименты по снижению концентрации дейтерия. В итоге ученые получили легкую воду с пониженным содержанием этого вещества.

По результатам дальнейших исследований как отечественных, так и зарубежных ученых, (Оксфордский университет, НИИ общей патологии и физиологии Российской академии медицинских наук), удалось обнаружить важнейшие свойства легкой воды. Так, было доказано, что через 1-3 месяца в организме образуется водная среда, которая содержит на 20-40% меньше дейтерия.

Она увеличивает сопротивляемость организма негативным факторам внешней среды, снижает отрицательное воздействие токсинов, попадающих в наш организм из пищи и воздуха, помогает компенсировать негативные факторы авиаперелета – акклиматизация, смена поясов и прочее. При регулярном употреблении воды с пониженным содержанием дейтерия происходит активизация обменных процессов в организме, улучшается работа различных ферментативных систем. В результате повышается стрессоустойчивость, улучшается состояние кожи и волос, а также общее самочувствие.

Бездейтериевая вода полезна и при профилактике и лечении онкологических заболеваний. Еще в начале 1990-х в результате исследований доктора Габора Шомлаи было обнаружено, что опухолевые клетки высокочувствительны к легкой воде: уменьшение концентрации дейтерия в живых организмах ниже нормального уровня тормозит или вовсе останавливает развитие злокачественных образований.

Приобрести легкую воду может любой желающий. В России она продается под маркой "Лангвей". Это единственная в нашей стране вода класса премиум, в которой содержание дейтерия снижено в 1,5-3 раза по сравнению с водопроводной и бутилированной водой.

Публикация от Лёгкая вода ЛАНГВЕЙ (@langvey.ru) 15 Май 2018 в 1:44 PDT

Покупателям доступны семь уникальных видов легкой воды "Лангвей" – "Красота", "Премиум", "Детокс", "Здоровье", "Спорт", "Детская", "Долголетие". У всех из них есть свои индивидуальные особенности. Так, "Долголетие" обладает антивозрастным эффектом, нейтрализует стрессовые и другие факторы больших городов. "Здоровье" улучшает общее самочувствие, является вспомогательным средством для терапии сахарного диабета. "Спорт" улучшает функциональные резервы организма, ускоряет процесс восстановления в условиях жесткого соревновательного режима.





В свою очередь, "Красота" улучшает состояние кожи и волос, "Детская" адаптирована к потребностям малышей: содержание токсичных тяжелых металлов (свинца, железа, ртути) в ней в десятки раз ниже продукции других компаний. "Премиум" же является аналогом воды, получаемой из ледников Гренландии.





Доказательством высочайшего качества и эффективности питьевой воды "Лангвей" является ее популярность во всем мире. Российская продукция экспортируется в 15 стран мира, в том числе в США, государства ЕС, Китай, Японию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Премиальное качество отмечено многочисленными дипломами и сертификатами. Более того, исследования по легкой воде приказом Министерства здравоохранения России в 2013 году включены в программу по разработке основ применения питьевых вод для лечения экологически обусловленных заболеваний.