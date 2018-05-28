Выявлена причина смертельной опасности алкоголя
Семь бутылок вина в неделю в течение пяти лет подпишут пациенту смертный приговор. Неутешительные для любителей спиртного данные опубликовали специалисты Имперского колледжа Лондона, Королевской больницы Бромтона и Лондонского института медицинских наук.
Алкоголь вызывает мутации в гене, кодирующем белок титин. Это самый большой из известных белков, он состоит из более чем 38 тысяч аминокислот. Белок играет важную роль в сокращении поперечно-полосатых мышц сердца. Изменения в нем вызывают дилатационную кардиомиопатию – сердечное заболевание, при котором увеличивается объем полостей сердца. Итог – развитие сердечной недостаточности и внезапная смерть.
Медики опросили более 700 пациентов, у которых было диагностировано такое заболевание. Выясняли, сколько они употребляли спиртного. Оказалось, что функции сердца нарушались даже при небольшом превышении рекомендуемого количества – это 140 миллилитров чистого этанола в неделю.
Эксперты также проанализировали состояние 141 пациента с алкогольной кардиомиопатией. Заболевание может развиться при употреблении семи бутылок вина в неделю в течение пяти или более лет. Дефектный ген титина был выявлен у 13,5% пациентов – доля оказалась намного выше, чем у всего населения в целом, передает телеканал "360" со ссылкой на Journal of the American College of Cardiology.
В России предлагают возродить систему вытрезвителейhttps://t.co/bZ43DqojeM#здравоохранение #алкоголь pic.twitter.com/GpatuZkPNI— Пятый канал Новости (@5tv) 5 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что в России участились случаи инфаркта у молодых людей. По мнению медиков, причина в употреблении алкоголя. В связи с этим Минздрав выступил с инициативой повышения возраста, при котором человек начинает считаться совершеннолетним – не с 18 лет, а с 21 года.
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