Выявлена причина смертельной опасности алкоголя

Генные мутации, вызванные употреблением алкоголя, разрушают сердечную мышцу и приводят к внезапной смерти. Механизм действия спиртного изучили британские ученые.

Семь бутылок вина в неделю в течение пяти лет подпишут пациенту смертный приговор. Неутешительные для любителей спиртного данные опубликовали специалисты Имперского колледжа Лондона, Королевской больницы Бромтона и Лондонского института медицинских наук.

Алкоголь вызывает мутации в гене, кодирующем белок титин. Это самый большой из известных белков, он состоит из более чем 38 тысяч аминокислот. Белок играет важную роль в сокращении поперечно-полосатых мышц сердца. Изменения в нем вызывают дилатационную кардиомиопатию – сердечное заболевание, при котором увеличивается объем полостей сердца. Итог – развитие сердечной недостаточности и внезапная смерть.

Медики опросили более 700 пациентов, у которых было диагностировано такое заболевание. Выясняли, сколько они употребляли спиртного. Оказалось, что функции сердца нарушались даже при небольшом превышении рекомендуемого количества – это 140 миллилитров чистого этанола в неделю.

Эксперты также проанализировали состояние 141 пациента с алкогольной кардиомиопатией. Заболевание может развиться при употреблении семи бутылок вина в неделю в течение пяти или более лет. Дефектный ген титина был выявлен у 13,5% пациентов – доля оказалась намного выше, чем у всего населения в целом, передает телеканал "360" со ссылкой на Journal of the American College of Cardiology.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи инфаркта у молодых людей. По мнению медиков, причина в употреблении алкоголя. В связи с этим Минздрав выступил с инициативой повышения возраста, при котором человек начинает считаться совершеннолетним – не с 18 лет, а с 21 года.