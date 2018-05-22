Одно яйцо спасает от инфаркта

Ученые Пекинского университета пришли к любопытным выводам. Для этого они проследили рацион более 40 тысяч человек за девять лет.

Возраст участников наблюдений составлял от 30 до 79 лет. На момент начала исследования ни у кого из добровольцев не было проблем с сердцем.

Выяснилось, что употребляющие по одному яйцу в день люди имеют существенно более низкий риск возникновения болезней сердца, а возможность инсульта снижается на 26%. При этом вероятность смерти от него уменьшается на 18%, передает CNBC.

Также регулярное употребление яиц снижало риск ишемической болезни сердца на 12% по сравнению с теми, кто никогда не употреблял их или ел крайне редко. Отмечается, что яйца насыщены витаминами, минералами и белками.

Ранее специалисты из Американской ассоциации сердца выявили зависимость между перенесенными душевными травмами в детском возрасте и риском развития ряда опасных болезней. Так, насилие повышает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. К потрясениям, которые могут негативно повлиять на здоровье сердца, исследователи отнесли также издевательства со стороны сверстников, злоупотребление родителей алкоголем или наркотиками и распад семьи.