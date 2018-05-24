"Заразилось 27 тысяч человек": чем грозит купание в бассейне отеля

Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупредил туристов об опасности, которую таят гостиничные бассейны. В подтверждение своих слов специалисты привели тревожную статистику.

Оказалось, что около трети заболеваний, которые были зарегистрированы в период с 2000 по 2014 годы, были получены людьми в бассейнах. В воде за это время заразилось 27 тысяч человек, восемь из них умерли.

При этом наиболее распространенными оказались инфекционные бактерии криптоспоридии. Они стали причиной 89% заболеваний. По словам специалистов, всего один глоток воды с этой бактерией может привести к диарее, спазмам желудка и рвоте, которые будут длиться неделями. И даже хлорка не способна быстро убить криптоспоридии, сообщает Fox News.

По мнению экспертов, главное – не допустить попадания этой опасной для человека бактерии в воду. В связи с этим родителям советуют не пускать детей в бассейн, если они больны диареей, в течение двух недель, пока инфекция не уйдет из организма.

Напомним, в 2016 году бельгийская яхтсменка, бронзовый призер Игр в Лондоне Эви ван Акер подхватила кишечную инфекцию на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Она пожаловалась на слабость и тошноту сразу после гонок в заливе Гуанабара. Как выяснилось, спортсменка заболела, случайно глотнув воды из залива.