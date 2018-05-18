В табаке нашли неожиданные полезные свойства

Австралийские ученые в последнее время часто удивляют общественность сенсационными открытиями. Биологам удалось найти в табаке белок, противодействующий опасным инфекциям.

Растение, которое считалось вредным, имеет шансы быть использованным в благих целях. Белок, содержащийся в декоративном табаке, может помочь в лечении инфекций, вызванных вирусом Зика, ВИЧ и золотым стафилококком.

Для подтверждения этой теории эксперты раскрыли атомную структуру растения. Им удалось определить, что содержащийся в нем пептид разрушает наружный слой клеток грибка Candida albicans, сообщает MedicalXpress.

Этот грибок является возбудителем опасных заболеваний у людей с иммунодефицитом. Он способен уничтожить множество полезных микроорганизмов. Ученые убеждены: данный элемент гораздо эффективнее, чем антибиотики, к которым у грибков вырабатывается устойчивость.

Исследователи отметили, что инфекции считаются одной из основных проблем здравоохранения, поскольку на них приходится примерно каждая восьмая смерть в мире. Ожидается, что в смертность по этой причине будет только расти из-за распространения устойчивых к антибиотикам бактерий.

Ранее специалисты установили, что элементы декоративного табака способны убивать раковые клетки. Более того, в цветах растения синтезируются молекулы, обладающие противогрибковыми свойствами.

