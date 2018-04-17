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Здоровье

Пересадка фекалий улучшает работу мозга

Фото: pixabay.com
Ученые из Университета Содружества Виргинии представили новый способ борьбы с нарушениями работы мозга, вызванными циррозом печени. Они утверждают, что эффективным методом в данном случае может быть пересадка кала. 
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В исследовании приняли участие 20 пациентов с циррозом печени и печеночной энцефалопатией. Специалисты попытались обогатить микрофлору испытуемых полезными бактериями Lachnospiraceae и Ruminococcaceae и избавиться от ядовитых токсинов Enterobacteriaceae.

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У половины испытуемых фекальная трансплантация (введение в кишечник пациента кала, взятого от здорового донора) вызвала устойчивые улучшения работы мозга. О своем открытии американские ученые сообщили на Международном съезде по вопросам болезней печени, опубликовав отчет на данном сайте.

Печеночная энцефалопатия вызывает проблемы с мышлением и памятью, а также приводит к изменению личности. В самых тяжелых случаях люди впадают в кому и умирают.

Какую бы реакцию такая процедура как пересадка кала ни вызывала у брезгливых людей, она считается очень перспективной. Обычно трансплантация такого рода позволяет помочь человеку в ситуации, если его кишечная микрофлора в силу тех или иных причин значительно пострадала. В мире даже есть банки донорских фекалий, работающие примерно по тому же принципу, что банк крови или банк спермы.

Напомним, ранее новосибирские ученые сделали вывод, что причиной алкогольного цирроза печени является хроническое воздействие и накопление метанола в этом органе даже при его малом содержании в напитке. В связи с этим специалисты рекомендуют не рисковать, употребляя алкоголь из неизвестных источников.

Автор: Валерия Нарская17 апреля 2018, 17:47

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