Ученые нашли у человека неизвестный ранее орган

Неизвестный медицинской науке орган обнаружили у человека американские ученые. Открытие стало возможным благодаря новейшим методам исследований. Чем служит этот орган организму, медики пока не выяснили.

Открытие врачи сделали совершенно случайно – вот время сеанса эндоскопии, когда они изучали желудочно-кишечный тракт пациента. Медики заметили, что ткани вовсе не плотные и однородные, как считалось ранее – они пронизаны сетью каналов. И это не капилляры, заполненные жидкостью – картина ученым открылась совсем другая.

Заинтересовавшись этим явлением, врачи начали искать похожие образования и в других частях тела пациентов. Вскоре выяснилось, что такие же каналы пронизывают ткани носа. Ученые предположили, что этот новый орган расположен во всех тканях организма, и в нем до 1/5 всей жидкости.

Медики сразу же предположили, какую негативную роль может играть их находка в жизни человека. Во-первых, по их мнению, каналы могут способствовать метастазированию рака, позволяя раковым клеткам проникать в лимфатическую систему и быстро перемещаться к другим органам. Во-вторых, они подозревают, что новый орган может быть связан со многими воспалительными заболеваниями.

Медики считают: о микроскопических каналах не было известно ранее, так как стандартные методы исследования тканей приводят к оттоку жидкости. Это разрушает коллагеновые волокна, образующие каналы. Врачи считают, что эта сеть защищает другие органы, выполняя амортизирующую функцию, пишет Scientific Reports.