Подсолнечное масло признано опасным для здоровья

Ученые из Гранадского университета (Испания) выяснили, чем опасно длительное употребление этого продукта и рыбьего жира. Оказалось, что они вредны для печени.

Специалисты провели эксперимент на крысах, изучив реакцию печени на длительное употребление оливкового, подсолнечного масла и рыбьего жира. В частности, они измеряли длину теломер (участки хромосом) и следили за изменениями в организме с помощью электронного микроскопа.

Опыты показали, что у грызунов, употреблявших оливковое масло, печень была более здоровая. А вот регулярное питание с использованием подсолнечного масла привело к фиброзу и ультраструктурным изменениям этого органа, сообщает РИА ФАН.

Испанские исследователи пришли к выводу, что употребляющие в пищу рыбий жир и подсолнечное масло рискуют заболеть метаболическим неалкогольным стеатогепатитом (воспалительный процесс печени на фоне ее жирового перерождения). Кроме того, ученые выяснили, что рыбий жир увеличивает окислительные процессы, связанные с возрастом. Он также изменяет длину теломер и замедляет дыхательную цепь переноса электронов в митохондриях, пишет "Утро.ру".

Ранее британские ученые предложили заменить при жарке растительное масло салом. По их мнению, это поможет значительно снизить риск развития рака или болезней, связанных с деградацией мозга. Оказалось, что растительные масла, нагреваясь, выделяют альдегиды, токсичные для человеческого организма.