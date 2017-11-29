Российские ученые создали полезный майонез

Биотехнологи из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) изобрели несколько полезных майонезных соусов. Один из них содержит антиоксиданты и водоросли, а другой – двустворчатых моллюсков.

"Майонез принято считать тяжелым и нездоровым продуктом. При этом он остается популярнейшим соусом, который используют практически в каждой семье. Мы решили, что с майонезом нужно не бороться, а сделать его полезным", – пояснила профессор департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Оксана Табакаева.

Уникальный майонез создан из двух веществ – жира и воды. Обе эти составляющие способны обогащать организм человека активными веществами. Так, ученые создали два соуса – "Приморский" и "Находка", передает РИА Новости.

Первый обогащен антиоксидантом ликопином, замедляющим процессы старения. Водная фаза майонеза также дополнена биологически активными веществами из бурых водорослей, которые придают продукту мягкий вкус.

Соус "Находка" состоит из оливкового, льняного, подсолнечного масла, а также горчичного порошка, яиц и лимонной кислоты. "Также в него включена добавка из мантии и двигательного мускула мактры китайской – двустворчатого моллюска, широко распространенного в Японском море", – пояснили ученые.

Такая комбинация повышает биологическую ценность майонеза, а также увеличивает срок его хранения. В пресс-службе университета уточнили, что соусы такого типа не только не вредят организму, но и обладают лечебно-профилактическими свойствами.