Найдена связь между буднями и уровнем смертности

"Наше исследование показывает, что пациенты, попавшие в больницу в выходные, имеют гораздо большие шансы умереть, чем остальные больные. Этот эффект следует учитывать и лечащим врачам, и политикам, так как это немыслимо, что в XXI веке день попадания человека в больницу влияет на вероятность его выживания", – заявляет один из авторов статьи, опубликованной в журнале Critical Care, Пауль Цайик из медицинского университета Граца.

Пока окончательно не ясно, существует ли пресловутый "эффект выходных": так ученые называют заметную разницу в количестве смертельных случаев в будние дни и выходные. Цайик и его коллеги подтвердили, что указанное явление все же существует. Интересно, что другие ученые это не подтверждали. Пациенты действительно реже умирали в больницах в выходные, если попадали туда в рабочие дни. При этом уровень смертности среди больных, которых привезли в реанимацию в субботу или воскресенье, был выше, чем среди тех, которые оказывались там в будни.

