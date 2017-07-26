Что убивает россиян

Директор НИИ нейрохирургии имени Бурденко академик Александр Потапов заявил, что чаще всего россиян убивают сосудистые заболевания, рак и травмы – в основном при ДТП. За первые пять месяцев 2017 года уже умерло 790 тысяч россиян.

По данным Росстата, в 2016 году от болезней системы кровообращения умерло около 900 тысяч россиян. 300 тысяч стали жертвами онкологии. Около 170 тысяч погибли от травм.

"Сосудистые патологии являются главным киллером россиян, как, впрочем, и в других странах. В частности, по мозгу – это инсульты: 400 тысяч умирает от инсульта в год", – заявил директор НИИ нейрохирургии имени Бурденко академик Александр Потапов, сообщает РИА Новости. "Онкология следом, на третьем месте – травма и все виды травматизма", – добавил академик.

По данным Александра Потапова, до тридцати тысяч человек в год находят смерть на дорогах. Гибнут в основном от черепно-мозговых травм. Треть миллиона остается инвалидами.

Как ранее указывали Dni.Ru, в России наблюдается беспечное отношение населения к своему здоровью. Прежде всего, речь идет о ежегодных осмотрах у кардиолога, которые игнорируют 75% населения (по данным все того же Росстата). Впрочем, следует заметить, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний все же сокращается. Так, за январь – август 2016 года этот показатель снизился на 4,9%. По стране он составляет 619,4 случая на сто тысяч населения. В Москве этот показатель ниже, чем в среднем по стране, хотя и выше, чем на Западе – 523 человека.

Согласно статистике, в настоящее время среди россиян наблюдается отрицательный прирост населения. Однако естественная убыль почти полностью компенсируется миграционным приростом.

