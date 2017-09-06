Йога и медитация делают с мозгом странное

Ученые заинтересовались, как медитация, йога и другие восточные практики влияют на сознание человека, его поведение и состояние тела. Оказывается, такие практики избавляют от наркотических зависимостей и приводят в порядок нервы.

"И йога, и медитация концентрируют внимания и ресурсы мозга на решение очень небольшого набора задач, таких как управление своим дыханием и позой, а также помогают человеку изолировать себя от всей лишней информации. И то, и другое может помогать человеку лучше концентрировать свое внимание и на других задачах в их повседневной жизни", – рассказал Питер Холл из канадского университета Ватерлоо в статье, опубликованной в журнале Mindfulness.



Йога и медитация несмотря на свою нематериальность вполне ощутимо влияют на такой показатель, как уровень окситоцина, гормона семейного счастья, в организме. В придачу такие практики помогают женщинам бороться с воспалениями после операций по удалению опухолей при раке молочной железы. Тем временем японские ученые обнаружили, что медитация помогает избавиться от наркотической или алкогольной зависимости.

Все эти факты натолкнули Питера Холла и его коллег на мысль, что медитация может ощутимо перестраивать работу мозга и делать его более стойким к стрессу. Для проверки умозаключения были проведены исследования с привлечением добровольцев. Те, что практиковал йогу и медитацию, быстрее решали различные задачи. Налицо было и улучшение настроения добровольцев, а также прилив их энергии. Кстати, йога действует при этом сильнее медитации, почему – пока непонятно.

"Существует множество теорий, объясняющих то, почему физические упражнения и занятия йогой делают человека более энергичным и улучшают работу мозга. Причиной этого может быть как выделение эндорфинов, так и улучшение притока крови к мозгу, а также подавление "блуждающих" мыслей. С другой стороны, реальная причина всех этих улучшений пока является загадкой для нас", – заключает коллега исследователя Кимберли Луу.