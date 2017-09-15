В России представлен новый эффективный противораковый препарат

Глава российского министерства здравоохранения Вероника Скворцова представила новый препарат для лечения онкологических заболеваний. AntiPd1 останавливает рост метастатических опухолей при разных видах онкологии.

Вероника Скворцова, министр здравоохранения России, в ходе презентации нового противоракового препарата рассказала, что результаты его клинических испытаний самые обнадеживающие. AntiPd1 останавливает рост метастатичекских опухолей, прежде всего меланомы и немелкоклеточного рака легких, рака почки и мочеотделительных путей, сообщает газета "Известия".



Как рассказала министр, разработка в настоящее время готова к третьей стадии клинических испытаний. Предыдущие показали самые лучшие результаты. "И мы получили эффективность его в клинических исследованиях по предварительным данным превышающую существенно эффективность аналогов, зарегистрированных в нашей стране", – отметила Вероника Скворцова.

Как ранее сообщали Dni.Ru, за последние несколько лет ученые неоднократно объявляли о создании различных "принципиально новых" методов лечения рака. Кроме иностранных разработчиков, самый многообещающий подход к лечению рака регулярно демонстрируют и российские онкологи. Как уже писали Dni.Ru, ранее Вероника Скворцова сообщала о начале работы российских ученых над новым "фантастическим" – по словам министра – противораковым препаратом. Теперь министр объявила огб его успешных клинических испытаниях.

По данным Минздрава, количество онкологических больных в нашей стране выросло на 18% за последний десяток лет. От рака страдают около трех миллионов россиян.