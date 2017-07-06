Онкологи объявили о победе над раком

Онкологи из США, Германии и Австрии доказали, что разработанная ими вакцина безопасна и эффективна. Клинические испытания лекарства продолжаются.

Ученые проверили вакцину. У четырех из шести пациентов, ранее страдавших от меланомы, после прививки в течение двух лет не наблюдалось рецидивов. Разработчики готовы приступить к следующей стадии клинических испытаний лекарства, сообщает журнал Nature.



За последние несколько лет ученые неоднократно объявляли о создании различных "принципиально новых" методов лечения рака. В большинстве случаев используются наночастицы. Они сами по себе служат средством для удаления опухоли, а также становятся своеобразной "мишенью", на которую наводятся иммунные клетки или излучение лазера, сжигающее метастазы. Другой подход заключается в использовании наночастиц как средства доставки токсичных веществ в очаг опухоли.

Многообещающий подход к лечению рака продемонстрировали и российские онкологи. Министр здравоохранения Вероника Скворцова даже назвала этот метод "фантастическим". Как писали Dni.Ru, наши ученые в начале 2017 года начали испытания нового отечественного препарата.

По данным Минздрава, количество онкологических больных в нашей стране выросло на 18% за последний десяток лет. От рака страдают около трех миллионов россиян.