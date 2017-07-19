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Здоровье

Раскрыт секрет появления заворота кишок

Фото: GLOBAL LOOK press/Rudolf
Медики раскрыли неожиданный секрет развития в организме человека заворота кишок. Как выяснилось, от этого заболевания страдают, как правило, любители вегетарианской пищи.
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Нарушение проходимости какого-либо отдела кишечника возникает из-за спазма или пареза кишечника, уверены врачи. По их мнению, усиление перистальтики, которая может приводить к завороту кишок, происходит из-за чрезмерного употребления пищи, богатой растительной клетчаткой. В связи с этим от смертельной болезни в первую очередь страдают любители вегетарианских блюд.

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При всем этом медики предупреждают, что особенно важно контролировать появление заворота кишок у малолетних детей. Зачастую у подростков нарушение проходимости отдела кишечника развивается из-за резкого поворота туловища, запоров, и различных травм. У детей до года причиной заворота кишок, как правило, становится грыжа пищеводного отверстия.

Среди основных симптомов заболевания – сильная боль в животе, тошнота и рвота, а также запоры и задержка стула. При этом состояние больного с течением времени всегда ухудшается, а его живот вздувается, приобретая ассиметричную форму.

Лечение заворота кишок у детей и взрослых несколько различается. Зрелым людям в первую очередь назначается консервативная терапия, предполагающая использование сифонной клизмы и введение в организм желудочно-кишечного зонда. В случае низкой эффективности перечисленных методов необходимо хирургическое вмешательство – непосредственное удаление поврежденных участков кишечника.

В случае с детьми медики также используют консервативные методы терапии, в которой предполагается обязательное проведение паранефральной и пресакральной блокады 0,25%-м новокаином. После этого врачи используют для очистки организма сифонную клизму. При неэффективности лечения врачи проводят хирургическое вмешательство.

В заключение добавим, что медики не всегда успевают в срок диагностировать у больного смертельное заболевание. Например, во Львовской области из-за неточности врачей погиб ребенок, которому через две недели должно было исполниться 13 лет. "Когда восемь врачей смотрят моего сына, и ни один из них не видит явных симптомов болезни, то страшно в такую больницу попадать", – цитируют отца мальчика украинские "Вести".

Автор: Константин Улюкаев19 июля 2017, 17:26

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