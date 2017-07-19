Раскрыт секрет появления заворота кишок
Нарушение проходимости какого-либо отдела кишечника возникает из-за спазма или пареза кишечника, уверены врачи. По их мнению, усиление перистальтики, которая может приводить к завороту кишок, происходит из-за чрезмерного употребления пищи, богатой растительной клетчаткой. В связи с этим от смертельной болезни в первую очередь страдают любители вегетарианских блюд.
При всем этом медики предупреждают, что особенно важно контролировать появление заворота кишок у малолетних детей. Зачастую у подростков нарушение проходимости отдела кишечника развивается из-за резкого поворота туловища, запоров, и различных травм. У детей до года причиной заворота кишок, как правило, становится грыжа пищеводного отверстия.
Среди основных симптомов заболевания – сильная боль в животе, тошнота и рвота, а также запоры и задержка стула. При этом состояние больного с течением времени всегда ухудшается, а его живот вздувается, приобретая ассиметричную форму.
Лечение заворота кишок у детей и взрослых несколько различается. Зрелым людям в первую очередь назначается консервативная терапия, предполагающая использование сифонной клизмы и введение в организм желудочно-кишечного зонда. В случае низкой эффективности перечисленных методов необходимо хирургическое вмешательство – непосредственное удаление поврежденных участков кишечника.
Мой рацион сегодня :— Ilya.S. (@Neistoviy_ilya) 18 апреля 2017 г.
1.Вода и сухарь
2.Острая шаурма
3.5 таблеток акт.угля
4.Кулич
5.Жареные пельмени
6.ЩЕРБЕЕТ
Привет заворот кишок.
В случае с детьми медики также используют консервативные методы терапии, в которой предполагается обязательное проведение паранефральной и пресакральной блокады 0,25%-м новокаином. После этого врачи используют для очистки организма сифонную клизму. При неэффективности лечения врачи проводят хирургическое вмешательство.
В заключение добавим, что медики не всегда успевают в срок диагностировать у больного смертельное заболевание. Например, во Львовской области из-за неточности врачей погиб ребенок, которому через две недели должно было исполниться 13 лет. "Когда восемь врачей смотрят моего сына, и ни один из них не видит явных симптомов болезни, то страшно в такую больницу попадать", – цитируют отца мальчика украинские "Вести".
Тяжелую болезнь сатирика вызвался лечить профессор Андрей Захаревич
Актриса не собирается скрывать недуг матери
Канцлер Германии оказала членам королевской семьи радушный прием
Депутат Верховной рады поделился своими бредовыми мыслями