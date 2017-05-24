В диетическую колу добавляют яд для мух

Американские ученые исследовали свойства искусственного подсластителя эритритола, который часто используется в производстве диетических товаров вроде "Кока-колы". Как выяснилось, это вещество является мощным пестицидом, который можно использовать в борьбе с мушками-дрозофилами.

Один из исследователей Шон О'Доннелл проанализировал ранние свидетельства о влиянии эритритола на живые организмы, передает Journal of Applied Entomology. В результате изучения материалов они отметили, что даже небольшие дозы этого вещества способны убивать мушек-дрозофил, но при этом оно не влияет на жизненные показатели мышей и людей. В связи с этим он пришел к выводу, что подсластитель можно использовать в качестве пестицида.

Ученые также проверили свою гипотезу, использовав эритритол в борьбе с личинками мушек, отличающихся от взрослых особей по своей анатомии и метаболизму. Исследователи проследили за развитием кладки насекомых при рождении на кусочке подсластителя. В результате мушки сумели вылупиться из яиц, однако после этого они в среднем прожили около полутора суток.

Примечательно, что эритритол обладает свойствами не только пестицида, но и контрацептива. В малых дозах это вещество не убивает насекомых, а лишает их способности к размножению. Таким образом вещество может помочь в борьбе с вредителями, при этом оставляя в живых опылителей.

Сегодня я была тем самым анекдотичным случаем: "чизбургер, картошка, сырный соус и диетическая кола". :-))) — Marina Khomich (@sciense_fantasy) 27 января 2017 г.

Ранее эксперт по красоте и здоровью Юлия Энхель рассказала, что диетическая кола – один из немногих газированных напитков, которые не содержат кофеин. При этом она добавила, что все они без исключения способствуют появлению целлюлита.

