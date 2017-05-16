Подросток умер после трех напитков с кофеином

16-летний подросток из американского штата Южная Каролина умер после того, как выпил газировку, латте и энергетик. Специалисты пришли к выводу, что у юноши случился сердечный приступ из-за слишком большой дозы кофеина.

В конце апреля текущего года, находясь в школе, подросток выпил латте из MacDonald's, газировку Mountain Dew и энергетический напиток. Через два часа мальчик упал без сознания и умер.

Позже эксперты установили, что из-за чрезмерного количества кофеина у юноши случился сердечный приступ, передает "Би-Би-Си". Сделавший медицинское заключение доктор Гарри Уотс подчеркнул, что кофеинсодержащие напитки следует употреблять с осторожностью.

"Мы не против кофеина. Просто мы считаем, что людям следует контролировать количество кофеина в организме также, как они это делают в отношении алкоголя и сигарет", – подчеркнул он.

По информации издания, перед смертью подросток за короткий промежуток времени употребил около 470 миллиграммов кофеина. При этом, по данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, суточная норма этого вещества не должна превышать 400 миллиграммов.

Передозировка кофеина может вызвать увеличение частоты сердечных сокращений, повышение артериального давления, а также привести к бессоннице, раздражительности и приступам паники. Соответственно, в виде напитков критическая суточная норма может выглядеть как четыре чашки кофе, десять банок колы или же две банки энергетика.