Что надо есть для повышения интеллекта

Крепкий сон и светлая голова – все это достижимо, если регулярно употреблять рыбные продукты. Как выяснили ученые, содержащиеся в рыбном мясе элементы существенно повышают IQ пациента.

О пользе "рыбного дня" знали еще в советские времена. Теперь же эту истину подтвердили ученые из американской Пенсильвании. Они исследовали группу из 541 ребенка в возрасте 9-11 лет. Дети прошли анкетирование, указав, как часто употребляли рыбные продукты в прошлом месяце.

В последующих тестах те дети, которые ели рыбу еженедельно, набрали почти на 5 баллов больше, чем остальные участники исследования. Кроме того, они в меньшей степени страдали от нарушений сна. При этом IQ участников измерялся тестом, который называется "шкала интеллекта Векслера для детей". В нем оцениваются вербальные и невербальные навыки. А качество сна оценивалось на основе ответов родителей. Специалисты учитывали уровень их образования родителей, семейное положение, профессию и число детей разного пола в семье

По мнению ученых, результаты исследования свидетельствуют в пользу того, что детям следует чаще давать рыбу. Ребенку можно принимать ее в пищу, начиная с двухлетнего возраста. Причем чем раньше "познакомить" ребенка с этим продуктом, тем лучше он будет воспринимать его на вкус. "Дети хорошо чувствуют запах. Если они к нему не привыкли, они могут избегать есть рыбу", – пояснила один из авторов исследования Дженнифер Пинто-Мартин порталу Eurekalert.



Как сообщили исследователи, в рыбе содержатся омега-3-ненасыщенные кислоты, которые, как известно, способствуют уменьшению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Эти вещества важны для нормального функционирования мозга, глаз и нервов, а также для роста детей.