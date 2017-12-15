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Как не стать жертвой мигрени на Новый год

Кадр из фильма "Ёлки 1914"
Предновогодняя пора – время приятной суеты и уютных вечеров с близкими людьми. Но для многих людей, страдающих мигренью, это время года, когда все, что связано с сезоном – от новогоднего стола до ночных гуляний, – может спровоцировать приступ и обеспечить несколько дней страданий.
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Среди самых распространенных триггеров мигрени во время праздников можно выделить:

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Блюда с новогоднего стола 

Людям с мигренью следует осторожно относиться к целому ряду продуктов, таких, как твердые сорта сыра, орехи, горький шоколад, ананасы, бананы, сливы, маринованная сельдь, вяленая рыба, дичь, печень, салями, соевый соус. Причина в том, что они содержат вещества, запускающие мигрень. Среди провокаторов нестерпимой головной боли глутамат натрия (он прячется в копченых и колбасных изделиях, чипсах, сухариках, соусах), биогенные амины (они есть в майонезе, горчице, сое, ананасах), нитриты (присутствуют в рыбных консервах), аспартам (среди ингредиентов сладкой газировки). Выход – вдумчиво подойти к меню праздничного стола: заменить копченую колбасу мясом, приготовленном дома в духовке, заправлять салаты не майонезом, а йогуртом или оливковым маслом, утолять жажду на сладкими газированными напитками, а морсом, соками, минеральной водой, в которую хорошо добавить ломтики лимона.

Фото: wikipedia.org

Алкоголь

Конечно, новогоднюю ночь трудно представить без бокала шампанского. Но лучше все же ограничить количество спиртного до минимума, а также по возможности воздержаться от красного сухого вина. В нем (особенно в выдержанных сортах) скрывается еще один "пусковой крючок" мигрени – танины. Безопаснее выпить бокал хорошего белого вина.

Резкие запахи

Ароматические свечи, запах хвои, тяжелый парфюм на праздничном вечере – всего этого лучше по возможности избегать, чтобы новогоднюю атмосферу не испортил приступ мигрени.

Нарушение режима сна

Не все знают, что приступ мигрени может спровоцировать не только недосып, но и слишком продолжительный сон. Возможно, стоит пересмотреть планы спать до обеда все праздники – тем более, что нет ничего приятнее, чем гулять, кататься на коньках и встречаться с друзьями в кафе, пока весь город спит.

В тисках и оковах

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

Медицина знает около 100 видов головной боли. Но чаще всего заставляет страдать именно мигрень. И нападает она преимущественно на женщин. Поэтому сильный пол считает мигрень надуманной отмазкой от исполнения супружеского долга. А некоторые мужчины-"знатоки" и вовсе удивляются: "Как может болеть голова? Ведь это же кость!"

Еще как может! Трещит, стреляет, пульсирует (чаще всего в висках и в районе лба), обхватывает железными оковами половину головы (значительно реже в обеих сторонах сразу). Перед глазами появляются мелькания, вспышки. Досаждает тошнота и рвота. Любой яркий и мерцающий свет, а также шум вызывают новые страдания. Появляются дрожь и холод в руках. Длительные боли терзают от нескольких часов до трех суток подряд. Хочется спрятаться от окружающих, воткнуть в уши беруши, зашторить окна и провалиться в сон, что удается с большим трудом. Пробудившись, человек чувствует себя буквально возвращенным к жизни, но, к сожалению, ощущение счастья продлится лишь до нового приступа.

Болезнь-феминистка
Мигрень наследственная болезнь, в 60 процентов случаев передается по женской линии. Риск получить недуг от папы – всего 20%. А если страдают оба родителя, вероятность заболеть повышается до 90%. У большинства женщин после менопаузы недуг проходит сам собой.

Правильная таблетка

Фото: GLOBAL LOOK press

Конечно, смиренно сносить спазмы, раскалывающие голову пополам, – это чистой воды мазохизм. Но, увы, лишь четверть пациентов с мигренью доверяются врачу и выбирают верный способ лечения. Насмотревшись рекламы по телевидению, страдальцы покупают вредную в этой ситуации но-шпу или анальгетики, которые принимают через день, а то и чаще. Результат от болеутоляющих – лекарство, которое поначалу хоть как-то притупляло мигрень, уже не помогает. А жестокая мигрень требует новых средств спасения, мученик хватается за другие препараты, увеличивает дозировку.

Порой у неврологов на приеме оказываются дамы, которые на протяжении долгих лет принимали по 3 таблетки комбинированного анальгетика ежедневно. После стольких лет истязаний помочь им непросто.

На самом деле, с мигренью легко справиться, если принять правильную таблетку из класса препаратов триптанов, таких как сумамигрен, в самом начале приступа – как говорят врачи, купировать его. То есть нельзя говорить себе, что "может, боль не такая уж сильная, я уж потерплю". Надо тут же в течение 30 минут принимать меры.

Пусковые крючки

Фото: GLOBAL LOOK press

Ну и, конечно, на будущее надо постараться обезопасить себя от триггеров (так врачи называют провокаторов мигрени). Какие они? У каждого пациента свой личный пусковой крючок. Поэтому грамотные неврологи предлагают пациентам вести своеобразный дневник – его удобно заполнять в смартфоне, планшетнике: когда приходила мигрень, что ели в этот день, что пили, сколько часов спали, как интенсивно  работали… Теперь вы знаете, какие обстоятельства спровоцировали мигрень, которую вы успешно купировали правильным препаратом. И постараетесь в будущем исключить триггеры.

Порой достаточно:

  1. Вести оптимальную по нагрузкам жизнь, исключить как гиподинамию, так и физическое и умственное переутомление. Не поднимать тяжестей.
  2. В положенное время завтракать и обедать. Не увлекаться разгрузочными диетами, поскольку приступ голода может запустить мигрень. Не допускать запоров.
  3. Спать на ортопедических матрасе и подушке – они наладят кровоток по внутренней сонной артерии.
  4. Не засиживаться за телевизором, ноутбуком и планшетом (мигрень может спровоцировать частое мелькание экрана).
  5. Быть внимательной к своему состоянию во время менструации и в дни, когда меняется погода.
  6. По возможности избегать стрессов.
  7. Принимать контрастный душ, ходить в бассейн и сауну. Делать контрастные холодные и горячие компрессы по такому методу: приложите к голове на полминуты сначала отжатое горячее полотенце, затем холодное, и так пару раз. Через несколько дней держать компрессы уже до 1,5 минуты и менять их до шести раз.
  8. Помнить, что триггер, который однажды стал причиной приступа, в другой раз может и не вызвать у вас мигрень. И наоборот. Знать, для провокации приступа необходимо сочетание 2 или более триггеров. Вам может быть полезен сайт bezmigreni.ru, где можно пройти тест на мигрень. 
15 декабря 2017, 13:13

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