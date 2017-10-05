Как быстро похудеть без спортзала и диеты
Елена Эснер знает, как правильно худеть без последствий для здоровья и возврата лишних килограммов. "Проблема лишнего веса - чисто психологическая!" – заверила она корреспондента Dni.Ru.
А потом шокировала: "Не надо сидеть на диете! Разрешите себе есть все! Но помните, что зависимость от еды сродни зависимости от алкоголя и азартных игр!". Отношение с едой, как считает Елена, формируется в детстве: "Родители давали нам конфетку, чтобы поощрить. Став взрослыми, мы балуем себя сладким, заедая стресс и эмоцинальный дискомфорт. Но делать это категорически нельзя. Просто подумайте, что проблема, которую вы пытаетесь заесть, не исчезнет, а эта вкусная булочка или конфетка отложится на ваших боках. И в итоге вы получите две проблемы".
"Возьмите за правило вести пищевой дневник, – советует Елена. – Записывайте туда не только то, что, когда и сколько вы съели, но и в каком настроении были при этом. А изнуряющие тренировки в спортзале замените чем-то более приятным – например, танцами живота, модным фитнесом на батутах".
"По пище, которую мы любим, можно угадать настроение, – уверяет диетолог. – Если человек любит хрустящее, то он заедает стресс. любители жирной пищи заедают недостаток внимания".
"Лишний вес – не проблема, а следствие, – считает Елена. – А проблема в нашем настроении, эмоциональном состоянии. Если будете жить в гармонии с окружающим миром и перестанете заедать стресс, лишний вес быстро уйдет.
Актриса борется с недугами в полном одиночестве
Судебные приставы могут арестовать имущество журналиста
На девочку наехал внедорожник
Влюбленные стали мужем и женой