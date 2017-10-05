Ученые создали клей для открытых ран

Ученые из Австралии и США создали медицинский суперклей, который может скреплять ткани. По словам специалистов, это новое слово в полевой хирургии.

"Потенциал применения у этого клея огромен, начиная с заклеивания ран на поле боя или после катастроф, и заканчивая сложными хирургическими операциями в клиниках. Мы показали, что наша разработка может работать в самых разных условиях и решать проблемы, которые нельзя ликвидировать при помощи других клеев. Мы готовы приступить к опытам на человеке и надеемся, что MeTro скоро начнет спасать жизни", – заявил Энтони Вайсс из Университета Сиднея.

В статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine, авторы разработки отмечают, что для полевых хирургов огромной проблемой является отсутствие быстрого и безопасного способа остановки кровотечения и ликвидации ран. Сшивание хирургическими нитками – долгий процесс, на который не всегда возможно найти время в условиях передовой.

Перспективной разработкой считался синтетический аналог клея моллюсков, однако он оказался слишком слабым, чтобы удержать порванные хрящи или связки вместе. Все предыдущие разработки клея, безопасного для человека, в среднем удерживают поверхности в 80-100 раз хуже, чем они скреплены природой.

Единственный достаточно надежный вариант – обычный суперклей, но он является слишком токсичным, и его соприкосновение с раной крайне нежелательно. К тому же он хрупкий и ломается при движении, отмечает "Газета.ru".

В итоге ученым удалось разработать вариант клея, который обладает необходимыми характеристиками. Секрет рецепта, по словам изобретателей, скрывался в организме человека. Наша соединительная ткань состоит из волокон белка эластина, очень прочного и при этом гибкого вещества, способного растягиваться в несколько раз, сохраняя форму. Специалисты добавили в него небольшое количество жидкого оргстекла и получили свой суперклей.