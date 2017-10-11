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Офтальмологи раскрыли простой способ сохранить зрение

Фото: GLOBAL LOOK press\CHROMORANGE / Bilderbox
Накануне Всемирного дня зрения врачи рассказали, как уберечь глаза. Помимо этого, специалисты пояснили, помогает ли гимнастика и витамины спасти предотвратить падение зрения у детей.
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 По информации министерства здравоохранения, 16% детей в возрасте до 17 лет страдают от проблем, связанных со зрением. По словам специалистов, статистика показывает, что заболевания глаз стали чаще появляться именно у детей.

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Как помочь глазам

"Если мы говорим о распространенности близорукости и ее более частой встречаемости, то, конечно же, это детский возраст, потому что именно в этом возрасте активно идет рост, закладывается будущее состояние зрительной системы", – приводит "РИА Новости" слова Ирины Лещенко, доцента кафедры офтальмологии Федерального медико-биологического агентства.

Что касается людей более старшего возраста, то они тоже подвержены заболеваниям, связанным со зрением. Чаще всего речь идет о глаукоме, уверяет специалист. Она добавила, что рост проблем со зрением связан и с увеличением случаев заболевания сахарным диабетом, который дает серьезные осложнения.

Для того чтобы избежать проблем как серди детей, так и среди взрослых, офтальмологи советуют молодежи проводить больше времени на свежем воздухе, а взрослым людям делать перерывы в использовании компьютера. По словам Лещенко, достаточно после каждых 20 минут работы за монитором делать 20-секундную паузу. Занять это время врач советует гимнастикой глаз.

"Она как раз заключается в том, чтобы отвести глаза с близко расположенного предмета, посмотреть вдаль, моргать чаще, хуже от этого не будет, потому что тем самым мы стимулируем обмен слезы, увлажнение поверхности глаза, поэтому упражнения необходимы", – объяснила специалист.

Детям она рекомендует проводить на свежем воздухе минимум 14 часов в неделю, то есть по два часа в день. "Но чем больше они будут времени проводить на улице, тем лучше", – подчеркивает Ирина Лещенко. Кроме того, главный офтальмолог Санкт-Петербурга Юрий Астахов считает, что для профилактики проблем со зрением необходимо принимать витамины, особенно при возникновении макулодистрофии -заболевания центральной области сетчатки глаза. Ей особенно подвержены люди в возрасте.

Автор: Михаил Войцеховский11 октября 2017, 21:44

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