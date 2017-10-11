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Мигрень разрушает российские семьи

Фото: GLOBAL LOOK press/Rudolf
70% страдающих от мигрени считают, что могли бы лучше исполнять родительские обязанности, не боли у них голова. Dni.Ru собрали советы врачей и психологов по поводу того, как не дать недомоганию разрушить отношения.
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Согласно последним опросам, 37% респондентов отметили, что наличие мигрени у одного из супругов создает сложности в браке и становится причиной разногласий в семье. Сохранить хорошие отношения – задача не из легких даже для здоровых людей. Об этом упрямо говорит статистика: по данным 2016 года, количество разводов составило 61,7% по стране.

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Что не стоит говорить человеку с мигренью

Почему болит голова

А если к привычным бытовым трудностям добавляется еще и постоянная головная боль – ситуация заметно осложняется. О том, как не дать мигреням захватить власть над вашей жизнью и при этом сохранить хорошие отношения с окружающими, рассказывают специалисты.

Объясните партнеру, что с вами

Одно из главных последствий этой болезни – человеку приходится резко менять свои планы и отменять договоренности – об этом рассказали 74% респондентов, участвовавших в опросе, посвященном мигрени. В такие моменты на партнера неожиданно ложатся все дела по дому и забота о близких – что со временем осложняет взаимоотношения.

Если вы знаете, что может вызвать приступ – например, начало менструации или резкая смена погоды – постарайтесь предупредить партнера, чтобы изменение распорядка не стало для него неожиданностью.

"Есть и такая проблема – партнер просто не может понять, что с вами происходит. А будучи на пике приступа, вы не в состоянии что-либо объяснить, и только хотите, чтоб вас никто не трогал. Это неизбежно приводит к обидам и конфликтам", – отмечает семейный психолог, гештальт-терапевт Мария Гаспарян.

"Поговорите с ним, когда с вами все хорошо. Объясните, что происходит во время мигрени, расскажите, что делать и от чего лучше воздержаться в такой ситуации", – рекомендует специалист.

Поговорите с ребенком как со взрослым

70% страдающих мигренью считают, что могли бы лучше исполнять родительские обязанности, не будь у них этого заболевания. Не стоит мучиться угрызениями совести – лучше открыто поговорить со своим ребенком.

"Дети тоже сильно переживают, когда родителям плохо. В такой момент они могут испытать испуг, чувство вины или недостаток внимания. Поговорите с детьми, объясните, что чувствуете. Подготовьте их тому, что некоторое время вам нужно побыть в тишине и одиночестве, но это не значит, что вы меньше их любите. Самое главное – скажите, что скоро все будет хорошо", - добавляет эксперт.

Не стоит врать своему работодателю

"Мне кажется, что коллеги не поймут всю серьезность моей проблемы и сочтут жалобу на головную боль простым нежеланием работать. Поэтому я придумываю более убедительные оправдания – например, что дома прорвало трубу или убежал кот", – рассказала Наталья П., офис-менеджер крупной компании.

Так поступают очень многие. 47% людей, страдающих от мигреней, признались, что испытывают неловкость, говоря о том, что не могут работать из-за головной боли.

"На самом деле, здесь нечего стесняться. Лучше честно предупредить начальство о том, что иногда вы страдаете мигренями и порой вам придется пропускать работу по этой причине. Но вы обязуетесь выполнить все поставленные задачи, когда придете в себя – ведь это самое главное. Адекватное начальство отнесется к такому подходу с пониманием. А если вы продолжите каждый раз придумывать новые оправдания – наоборот, быстро вызовете недовольство и недоверие", – комментирует психолог.

Мигрень нужно знать в лицо

Самый главный совет, который дают специалисты, – научиться как можно раньше определять наступление очередного приступа и купировать его.

Чаще всего мигрень дает о себе знать за пару часов до перехода в острое состояние. Это может проявляться в виде небольшого нарушения зрения, легкой пульсации в голове или усталости. Если успеть выпить нужную таблетку в первые полчаса разгорающегося приступа, то можно и вовсе нейтрализовать проблему.

"Важно не перепутать мигрень с обычной головной болью, потому что лечение для двух этих состояний значительно отличается. Если для купирования головной боли подойдут простые анальгетики, то с мигренью смогут справиться только препараты из группы триптанов, например, сумамигрен или зомиг", - рассказал врач-невролог, кандидат медицинских наук Алексей Сергеев.

Чтобы быть на 100% уверенным, что у вас именно мигрень, можно пройти простой тест на сайте bezmigreni.ru. Там же есть удобный сервис для поиска медицинского центра лечения и выбора врача, а также множество полезных статей на тему.

Автор: Михаил Войцеховский11 октября 2017, 14:58

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