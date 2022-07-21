Единый оператор поможет регионам заработать на цифровой рекламе

Борьба с незаконной наружной рекламой в Москве и Санкт-Петербурге увенчалась успехом, однако в регионах дела пока обстоят не так хорошо. Необходимость реформировать рынок цифровой "наружки" назрела уже давно, уверены и представители отрасли, и законодатели. В середине июля Госдума в первом чтении приняла поправки в закон "О рекламе", согласно которым в стране будет создан единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений.



Оператором станет негосударственная компания, а следить за ее деятельностью будут ФАС и Минцифры.

Критики инициативы уже заговорили, что она якобы приведет к снижению бюджетных доходов у регионов. Однако, по уверениям авторов законопроекта, для этого нет оснований. Органы муниципальной власти по-прежнему смогут пополнять казну и получать дополнительную прибыль за счет установки конструкций единого оператора к ранее заключенным договорам, по которым им продолжат платить.

Также власти на местах смогут проводить торги на заключение договоров на установку и эксплуатацию как статичных, так и цифровых рекламных конструкций с другими операторами. Парламентарии подчеркивают, что законопроект не затрагивает существующее регулирование, а лишь определяет отдельный правовой режим размещения рекламных конструкций единого оператора.

Более того, единый оператор будет инвестировать в цифровую рекламу. Особенно в тех городах, где этот бизнес еще недостаточно развит. В частности, предполагается стимулировать производство светодиодного оборудования, необходимого для отрасли. Появление новых конструкций обеспечит дополнительные поступления в бюджет. Также это даст возможность создавать рекламный контент, согласно распространенному в муниципалитете дизайн-коду.

Создание единого оператора не исключает возможности прямого взаимодействия дистрибуторов, заказчиков и рекламодателей, указывает гендиректор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина. По ее словам, задача такого оператора — предотвратить утечку персональных данных, защитить инвентарь от кибератак и обеспечить соблюдение законодательства.

Угрозы хакерского вмешательства и слива личной информации в открытый доступ, о которых говорит эксперт, актуальны. Сейчас рынок цифровых рекламных услуг в России во многом зависит от зарубежного софта. Появление единого оператора должно решить проблему, потому что это будет полностью отечественная компания, работающая на нашем ПО. Данные также будут храниться на серверах в России.

Единый оператор предотвратит и появление на ситибордах экстремистских воззваний. В данный момент подобные риски существуют, потому что размещать объявления можно практически анонимно. Правоохранители смогут отреагировать лишь постфактум. С приходом оператора, который потребует от рекламодателя верификации, подобные ситуации будут исключены.

Заказ цифровой рекламы станет полностью прозрачным. Для этого нужно будет зарегистрироваться на едином портале, выбрать вид и тип объявления, а также территорию распространения.

Оппоненты идеи заявляют о возможных рисках монополизации отрасли. Но, как уверяют авторы законопроекта, эти опасения напрасны. По их словам, прежние бизнес-цепочки останутся, но будут работать еще эффективнее.

