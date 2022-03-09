Чего боятся богачи и как простому россиянину сохранить деньги: Мнение эксперта

Каждый обыватель сейчас задается вопросом: что будет дальше с его деньгами в сложившихся условиях? Эксперт дал оценку и прогноз на будущее.

Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой, который будет действовать на протяжении полугода. Нововведение вступает в силу 9 марта и будет действовать до 9 сентября 2022 года.

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"Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до десяти тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи", — говорится в сообщении ЦБ.

Доцент Департамента Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета "Сильной России" Наталья Оганова в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" разъяснила, что значат нововведения.



"Мы находимся в новых реалиях, у нас новые условия и правила жизни. Каждый день они вырабатываются. Каждый день нужно следить за новостями. И ориентироваться на то, что было две недели назад, уже не представляется возможным. Что делает государство? Государство решает свои задачи, потому что огромный отток капитала наблюдается. Кроме того, миграция. Люди уезжают сами и вывозят деньги. Это как раз те 8-10 процентов населения, у которых есть накопления. Сбербанк ориентирован на 90 процентов населения, у которых не более десяти тысяч долларов накопления. Поэтому для них ограничения не будут иметь особого значения. Основной удар будет на тех, у кого были в банках большие накопления в валюте. В этом случае снять они могут только в рублях по курсу", – рассказала в беседе с "Дни.ру" Наталья Оганова.



Она добавила, что в ближайшем будущем Россия будет выстраивать торговые отношения с другими государствами и рассматривать рубль как способ расчета. Такого рода действия вполне обоснованны, потому что другого выхода у России нет. Более того, запретили продажу долларов и евро, притоков валютных в Россию не будет. Единственное, что можно сделать, – это растянуть отток этих денежных средств.

"В любом случае для граждан это ограничения на осуществление валютных операций. Купить будет невозможно доллар. И сейчас нужно следить, чтобы у нас не появился вновь черный рынок валюты. Многие сегодня уже понимают, что как минимум на полгода денежные средства заморожены в валюте. Поэтому если мы меняем валюту на рубли, то на эти рубли нужно сразу приобретать иное имущество либо вкладывать эти средства в золото для того, чтобы эти денежные средства сохранить", – заключила эксперт.