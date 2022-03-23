Эксперт предупредил о росте цен на бензин в России

В условиях нестабильных политических решений и экономических изменений россияне-водители получили небольшой подарок. Цены на бензин на заправках в общем и целом расти не стали, и местами даже уменьшились. Однако в перспективе все может измениться, считает эксперт Михаил Коган. Его слова передает сайт VSE42.RU.
Согласно прогнозу аналитика, уже к концу 2022 года топливо заметно подорожает. По мнению мужчины, это будет связано с нормализацией геополитической обстановки, уточняет "Общественная служба новостей".
Специалист полагает, что цены на бензин в России увеличатся на 8-10%, пишет РИА ФАН. Если версия экономиста подтвердится, за литр топлива АИ-92 водителям придется отдавать более 50 рублей.