Дерипаска спрогнозировал дальнейший рост инфляции в России

Знаменитый российский бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска предрек дальнейший рост инфляции в России. По мнению экс-руководителя "Русала", она может повыситься на 4,5%.
Дерипаска пояснил, что на восстановление экономики после пандемии коронавируса может уйти больше года, что негативно скажется на страховых компаниях. Также свою роль в этом процессе сыграет выпуск на рынок ничем не обеспеченных денег, сообщает Ura.ru.
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