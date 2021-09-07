Дерипаска спрогнозировал дальнейший рост инфляции в России

Знаменитый российский бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска предрек дальнейший рост инфляции в России. По мнению экс-руководителя "Русала", она может повыситься на 4,5%.

Дерипаска пояснил, что на восстановление экономики после пандемии коронавируса может уйти больше года, что негативно скажется на страховых компаниях. Также свою роль в этом процессе сыграет выпуск на рынок ничем не обеспеченных денег, сообщает Ura.ru.



