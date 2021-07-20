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Экономика
Предприниматели Москвы пройдут беспллатный курс по экспорту услуг

Предприниматели Москвы пройдут беспллатный курс по экспорту услуг

Эксперты международного уровня проведут для столичных компаний бесплатный образовательный курс "Экспорт услуг". Программу организует
Московский экспортный центр вместе с Высшей школой экономики.
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Запланировано восемь интерактивных занятий с преподавателями и спикерами. Образовательный курс поможет участникам сформировать план действий по экспорту услуг на международных рынках.

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По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, эксперты вместе с участники разберут практические кейсы, проведут проектные групповые встречи, а затем защитят свою стратегию. "По окончании интенсива предприниматели получат сертификаты Высшей школы экономики", – рассказала она.

Для предпринимателей подготовили разные потоки в зависимости от рода их деятельности. Так, участники из отрасли оказания креативных услуг смогут узнать о кросс-культурных особенностях деловой коммуникации, управлении рисками в этой сфере, главных элементах проектного менеджмента.

В рамках курса "Экспорт услуг" запущен поток для участников в сфере индустрии гостеприимства. В стартовом интенсиве приняли участие уже 10 экспортно ориентированных туристических компаний.

Для участия в курсе компания должна быть зарегистрирована в Москве не менее полугода. В столице обязаны работать не менее половины сотрудников предприятия.

Московский экспортный центр регулярно проводит подобные мероприятия для бизнеса, отметил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. "С 2018 года более шести тысяч компаний приняли участие в занятиях, организованных Московской школой экспортер", – добавил он.

Напомним, что в начале июля в Москве начался прием заявок от компаний на участие в экспортной акселерационной программе Global Partners. Проект ориентирован на развивающиеся организации в сфере фудтеха, управления городской средой, транспорта, логистики, а также экологии и энергетики.

Участникам программы помогут сориентироваться на целевые международные рынки, выбрать самых перспективных партнеров. На конкурсной основе отберут 20 компаний. Подать заявку можно до 28 июля на сайте программы.

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Фото: www.mos.ru
Автор: 20 июля 2021, 13:47 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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